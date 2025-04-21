Кремль готує росіян до війни з НАТО: аналітики вказали ознаки

Кремль вважає можливим конфлікт із НАТО / © ТСН.ua

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Кремль застосовує щодо Фінляндії та колишніх республік СРСР аналогічну тактику, яку він використовував проти України, готуючи інформаційне підґрунтя для потенційної майбутньої агресії РФ.

Про це йдеться у звіті ISW.

«Кремль продовжує переосмислювати наративи, які російські офіційні особи неодноразово використовували для виправдання вторгнення Росії до України, намагаючись ще більше мілітаризувати російське суспільство в довгостроковій перспективі, ймовірно, в рамках підготовки до можливого майбутнього затяжного конфлікту з НАТО», — вказують аналітики.

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У ISW послалися на інтерв’ю російського державного журналіста Павла Зарубіна. У неділю, 20 квітня, він попросив міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова прокоментувати рекомендацію керівництва ЄС до європейських лідерів та чиновників утриматися від відвідування параду 9 травня у Москві.

У відповідь Лавров звинуватив ЄС у розпалюванні «неонацистської ідеології» в Європі та заявив, що Росія «зробить усе можливе, щоб ця ідеологія більше не підняла голову» і що вона знищить нацизм «раз і назавжди».

Аналітики зазначають, що заяви Лаврова є частиною давніх спроб Кремля посилатися на внесок колишнього Радянського Союзу в перемогу над нацистською Німеччиною та більш широкі міфи про так звану «велику вітчизняну війну» (як у Росії називають Другу світову війну — ред.) та паплюжити Європу та НАТО.

На думку експертів, ці зусилля спрямовані на загострення негативних настроїв серед населення Росії та залучення до підтримки мілітаризації російського суспільства в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, Литва посилює безпеку Сувалкського коридору — малозаселеної лісистої рівнини шириною 100 кілометрів, яка сполучає її з Польщею та межує з Білоруссю, союзником Росії, і російським Калінінградом.