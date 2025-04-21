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Кремль готує росіян до війни з НАТО: аналітики вказали ознаки
Російська влада мілітаризує суспільство РФ для виправдання вторгнення до України.
Кремль застосовує щодо Фінляндії та колишніх республік СРСР аналогічну тактику, яку він використовував проти України, готуючи інформаційне підґрунтя для потенційної майбутньої агресії РФ.
Про це йдеться у звіті ISW.
«Кремль продовжує переосмислювати наративи, які російські офіційні особи неодноразово використовували для виправдання вторгнення Росії до України, намагаючись ще більше мілітаризувати російське суспільство в довгостроковій перспективі, ймовірно, в рамках підготовки до можливого майбутнього затяжного конфлікту з НАТО», — вказують аналітики.
У ISW послалися на інтерв’ю російського державного журналіста Павла Зарубіна. У неділю, 20 квітня, він попросив міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова прокоментувати рекомендацію керівництва ЄС до європейських лідерів та чиновників утриматися від відвідування параду 9 травня у Москві.
У відповідь Лавров звинуватив ЄС у розпалюванні «неонацистської ідеології» в Європі та заявив, що Росія «зробить усе можливе, щоб ця ідеологія більше не підняла голову» і що вона знищить нацизм «раз і назавжди».
Аналітики зазначають, що заяви Лаврова є частиною давніх спроб Кремля посилатися на внесок колишнього Радянського Союзу в перемогу над нацистською Німеччиною та більш широкі міфи про так звану «велику вітчизняну війну» (як у Росії називають Другу світову війну — ред.) та паплюжити Європу та НАТО.
На думку експертів, ці зусилля спрямовані на загострення негативних настроїв серед населення Росії та залучення до підтримки мілітаризації російського суспільства в довгостроковій перспективі.
Нагадаємо, Литва посилює безпеку Сувалкського коридору — малозаселеної лісистої рівнини шириною 100 кілометрів, яка сполучає її з Польщею та межує з Білоруссю, союзником Росії, і російським Калінінградом.