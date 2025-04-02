Як РФ труїть українських бійців хімічною зброєю: статистика від Генштабу

Хімічна зброя / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Російські окупанти продовжують атакувати Сили оборони спеціальними боєприпасами, спорядженими небезпечними хімічними речовинами.

Про це передає пресслужба Генштабу ЗСУ.

Противник застосовує боєприпаси такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями і заборонені для використання у якості засобів ведення війни.

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Окрім того, значною є частка боєприпасів, які містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.

© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Статистика використання росіянами хімічної зброї

У березні 2025 року зафіксовано 767 випадків застосування таких боєприпасів.

Загалом, із лютого 2023 року, зафіксовано 7730 випадків використання небезпечних хімічних речовин.

Від початку широкомасштабного вторгнення підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки ЗСУ здійснювалась безпосередня фіксація випадків застосування небезпечних хімічних речовин на полі бою.

Генштаб наголошує, що від лютого 2023 року застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру.

"РФ грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення", - зазначили у Генштабі.

© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Раніше в РНБО розповіли, що росіяни на фронті почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами.

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