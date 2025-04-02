Как РФ травит украинских бойцов химическим оружием: статистика от Генштаба

Химическое оружие / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Российские оккупанты продолжают атаковать Силы обороны специальными боеприпасами, снаряженными опасными химическими веществами.

Об этом передает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Противник применяет боеприпасы, такие как К-51 и РГ-ВО , которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны.

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Кроме того, значительна доля боеприпасов, которые содержат опасные химические соединения неустановленного типа.

© Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Статистика использования россиянами химического оружия

В марте 2025 года было зафиксировано 767 случаев применения таких боеприпасов.

Всего с февраля 2023 года зафиксировано 7730 случаев использования опасных химических веществ.

С начала широкомасштабного вторжения подразделениями радиационной, химической, биологической разведки ВСУ осуществлялась непосредственная фиксация случаев применения опасных химических веществ в поле боя.

Генштаб отмечает, что с февраля 2023 года применение россиянами опасных химических веществ приобрело системный характер.

"РФ грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении", - отметили в Генштабе.

© Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ранее в СНБО рассказали, что россияне на фронте начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами.

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