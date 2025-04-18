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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
592
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1 хв

ЗСУ розбили колону росіян на одному з напрямків: деталі

Окупанти вирішили змінити тактику під час наступу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Танк.

Танк. / © із соцмереж

Днями російські окупанти атакували Оріхівський напрямок великою колоною. Втім, загарбники були розбиті силами ЗСУ.

Про це повідомила керівниця відділення комунікацій 128-ї ОГШБр Анна Дзундза в ефірі телеканалу "Еспресо".

"128-ма ОГШБр вже досить тривалий час перебуває на Запорізькому напрямку - а саме на Оріхівському. Раніше ворог застосовував тактику малих штурмових груп, використовувавши багі, мотоцикли, бронетехніку для підвозу піхоти. Однак нещодавно противник вирішив діяти інакше", - розповіла Дзундза.

За її словами, окупанти вирішили атакувати великою групою - колоною, до складу якої входили танки та інша техніка. Втім, українські оборонці спрацювали дуже потужно й ворога не пропустили.

“Відмінно відпрацювали наші розвідники, оператори БПЛА, артилеристи й, звісно, піхота. Противник зазнав значних втрат як у живій силі, так і в техніці", - наголосила представниця 128-ї ОГШБр.

Нагадаємо, Генштаб назвав втрати Росії станом на 18 квітня. Так, за минулу добу ліквідовано ще 1530 військових країни-агресорки.

Дата публікації
Кількість переглядів
592
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