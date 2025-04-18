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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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ВСУ разбили колонну россиян на одном из направлений: детали

оккупанты решили изменить тактику во время наступления.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Танк.

Танк. / © из соцсетей

На днях российские оккупанты атаковали Ореховское направление большой колонной. Впрочем, захватчики были разбиты силами ВСУ.

Об этом сообщила руководитель отделения коммуникаций 128-й ОГШБр Анна Дзундза в эфире телеканала " Эспрессо ".

"128 ОГШБр уже достаточно длительное время находится на Запорожском направлении - а именно на Ореховском. Ранее враг применял тактику малых штурмовых групп, использовав баги, мотоциклы, бронетехнику для подвоза пехоты. Однако недавно противник решил действовать иначе", - рассказала Дзунд.

По ее словам, оккупанты решили атаковать большой группой - колонной, в состав которой входили танки и другая техника. Впрочем, украинские защитники сработали очень сильно и врага не пропустили.

"Отлично отработали наши разведчики, операторы БПЛА, артиллеристы и, конечно, пехота. Противник понес значительные потери как в живой силе, так и в технике", - подчеркнула представительница 128-й ОГШБр.

Напомним, Генштаб назвал потери России по состоянию на 18 апреля . Так, за минувшие сутки ликвидировано еще 1530 военных страны-агрессорки.

Дата публикации
Количество просмотров
578
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