Военный эксперт объяснил, как снизить риски "прилетов" "Искандеров"

Искандер. / © Associated Press

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На территории Украины не нужно допускать скопления людей в форме и проведения глобальных крупных мероприятий. Это уменьшит риски прилетов "Искандеров". Есть предатели, сообщающие кураторам, что и где происходит.

Об этом рассказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей (Флэш) Бескрестнов в интервью " Главком ".

"Во всех прифронтовых городах есть военные, они никуда оттуда не денутся. Мы их не свернем, не выведем, не переведем, потому что они постоянно что-то делают. Где-то встретились два человека, где-то наградили троих, где-то в кафе зашло пять человек... И любой из этих фактов может привести от удара к противнику. "Искандерами", - подчеркнул он.

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Бескрестнов напомнил, что в Украине есть предатели, сообщающие кураторам, что и где происходит. Поэтому не нужно допускать скопления людей в форме, проведение каких-то глобальных крупных мероприятий. По его словам, нужно стараться уходить от этой практики. Что больше – если речь идет о воинской части, нужно избегать скопления машин и военной техники.

"Конечно, мы не можем предусмотреть, какая информация "утечет", но мы можем хотя бы не провоцировать применение баллистического оружия в тех местах, где не нужно", - объясняет специалист.

По его словам, в начале войны в российской армии на получение разрешения на выстрел "Искандера" потребовалось три-пять часов, потому что он считался оружием, требовавшим согласования на уровне командующего армией. Затем они оптимизировали эти процессы и сейчас "Искандер" может прилететь где-то через 10-15 мин после принятия решения.

Напомним, журналисты американской газеты The Washington Post сообщили, что Сумах во время российского удара награждали военных.

Дата публикации 13:43, 15.04.25 Количество просмотров 799 Награждение воинов под атакой Искандеров. Скандал в Сумах получил продолжение