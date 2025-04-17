Эксперт сообщил, когда РФ может массированно атаковать Украину

Ракетный удар РФ. / © ТСН.ua

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Агрессор Россия может нанести массированный удар по Украине на Пасху. Ведь не тайна – в Кремле любят важные даты и праздники.

Об этом заявил военный эксперт Игорь Романенко в комментарии РБК-Украина .

"Есть планы соответствующие инструментарии для того, чтобы осуществить ракетно-дроновые удары. Что касается Пасхи. Путин воспитан в КГБ на определении дат, использовании дат. Он знает общее. Ну, вот как он делал на Вербное воскресенье мы видели", - подчеркнул эксперт.

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Украинская разведка и разведка союзников еще будет проверять информацию о возможных массированных атаках РФ, в частности, на Пасху. Впрочем, говорит Романенко, "надо готовиться к тому, что в этот день тоже могут быть соответствующие провокации".

"В частности, по завоеванию ударов. Поэтому нужно рассчитывать на самые плохие варианты. На применение, например, баллистики и "Шахедов". В этот большой религиозный праздник нашим гражданам нужно быть бдительными", - предупредил эксперт.

В то же время, он напомнил, что в последнее время РФ не только бьет рассредоточенно по объектам, но и выбирает еще несколько населенных пунктов, на которые сосредоточивает, например, 15-20 БПЛА и плюс применяет ракеты.

"Это делается для того, чтобы один или два населенных пункта испытывали наиболее мощный удар", - добавил Романенко.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал дату, когда РФ может ударить по Украине с новой силой. Произойти это может уже в грядущие Пасхальные праздники.

Дата публикации 10:56, 16.04.25 Количество просмотров 28 Одесса и Херсон под массированной атакой! Мощные взрывы!