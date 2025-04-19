Магнитная буря 19 апреля: какая ее мощность

Магнитная буря. / © pixabay.com

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В Украине в субботу, 19 апреля, солнечная активность снова увеличилась. Магнитная буря поднялась до красного уровня и имеет К-индекс 5.

Об этом сообщает ресурс meteoagent.

Заметим, что с начала апреля фиксируется мощная активность Солнца и магнитные бури красного уровня угрозы.

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Магнитная буря 19 апреля. Фото: meteoagent.

Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие и эмоциональное состояние. В частности, могут возникать головные боли, аритмия, появляется агрессия, тревога, усталость, ухудшается сон. Важно в такие дни отказаться от стимуляторов - типа кофе, хорошо питаться, больше двигаться и стать достаточное количество времени.