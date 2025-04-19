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Магнітна буря 19 квітня: яка її потужність
Вплив магнітної бурі може бути відчутним.
В Україні у суботу, 19 квітня, сонячна активність знову збільшилася. Магнітна буря піднялася до червоного рівня та має К-індексу 5.
Про це повідомляє ресурс meteoagent.
Зауважимо, що від початку квітня фіксується сильна активність Сонця та магнітні бурі червоного рівня небезпеки.
Магнітні бурі впливають на самопочуття та емоційний стан. Зокрема, може виникати головний біль, аритмія, з'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон. Важливо у такі дні відмовитись від стимуляторів - на кшталт кави, гарно харчуватися, більше рухатися і стати достатню кількість часу.