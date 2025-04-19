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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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490
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Магнітна буря 19 квітня: яка її потужність

Вплив магнітної бурі може бути відчутним.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © pixabay.com

В Україні у суботу, 19 квітня, сонячна активність знову збільшилася. Магнітна буря піднялася до червоного рівня та має К-індексу 5.

Про це повідомляє ресурс meteoagent.

Зауважимо, що від початку квітня фіксується сильна активність Сонця та магнітні бурі червоного рівня небезпеки.

Магнітна буря 19 квітня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 19 квітня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі впливають на самопочуття та емоційний стан. Зокрема, може виникати головний біль, аритмія, з'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон. Важливо у такі дні відмовитись від стимуляторів - на кшталт кави, гарно харчуватися, більше рухатися і стати достатню кількість часу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
490
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