Магнітна буря 19 квітня: яка її потужність

Магнітна буря. / © pixabay.com

Реклама

В Україні у суботу, 19 квітня, сонячна активність знову збільшилася. Магнітна буря піднялася до червоного рівня та має К-індексу 5.

Про це повідомляє ресурс meteoagent.

Зауважимо, що від початку квітня фіксується сильна активність Сонця та магнітні бурі червоного рівня небезпеки.

Реклама

Магнітна буря 19 квітня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі впливають на самопочуття та емоційний стан. Зокрема, може виникати головний біль, аритмія, з'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон. Важливо у такі дні відмовитись від стимуляторів - на кшталт кави, гарно харчуватися, більше рухатися і стати достатню кількість часу.