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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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В Одесі готуються до курортного сезону: чи працюватимуть у місті пляжі

В Одесі готуються до курортного сезону. Яка ситуація у місті?

Автор публікації
Олена Черняєва
Одеса

В Одесі готуються до курортного сезону / © ТСН

Підготовку до купального сезону розпочали в Одесі. Водолази обстежують дно приватних та муніципальних пляжів, аби виявити неприємні сюрпризи. Після зимових штормів до берега може прибити чимало мін.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

В Одесі водолази очищують пляжі від сміття. Крім найбільш розповсюджених пляшок та банок — сьогодні в морі пружини еспандера, педалі водного велосипеда, порожня сумка і навіть гумовий чобіт. І якщо текстиль та гума просто засмічують море, іржаві гострі залізяки та бите скло — можуть травмувати.

Нині водолази знаходять на дні ще й залишки збитих ворожих «Шахедів». Особлива увага — пошук мін, які прибиває до берега.

То чи офіційно відкриються одеські плажі цього літа? Чисте дно — лише одна з умов. Обов’язково — поблизу має бути укриття на випадок обстрілу. А от наявність сіток у воді, що мали б убезпечити від дрейфуючих мін — вже не вимагатимуть. Бо як виявилось, вони тут не помічні.

Рятувальники в Одесі / © ТСН

Рятувальники в Одесі / © ТСН

«Ми постійно будемо спостерігати за акваторією, я сподіваюсь на співпрацю між структурними підрозділами та військовими. Будемо патрулювати постійно», — каже керівник відділу забезпечення рятування на водних обєктах Геннадій Ткаченко.

Мінна та ракетна небезпеки залишаються головною загрозою для відпочивальників. Проте одесити кажуть, що ходитимуть на пляжі за будь-яких умов. Як довела практика, нічого не зупиняє і туристів. У попередні роки на офіційно зачинених пляжах людей було так само багато, як і на відкритих.

Водолази обіцяють закінчити перевірку акваторії до початку травня. Далі зі зразками води працюватимуть біологи. А от скільки пляжів офіційно працюватимуть — в мерії навіть прогнозів не дають.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН З АЛЛОЮ МАЗУР 18 квітня: Удар по Харкову! Мирні переговори! Шок-платіжки за комірне!

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