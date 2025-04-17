На Одещині горе-мати до смерті побила однорічного сина: деталі трагедії

26-річна горе-мати до смерті побила свого однорічного сина / © pixabay.com

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На Одещищі 26-річна горе-мати побила свого однорічного сина, після чого хлопчик помер у лікарні.

Про це передає поліція Одеської області.

26-річна жінка привезла сина до місцевої лікрані, коли йому стало зовсім зле. Вона стверджувала, що малюк забився, впавши з ліжка. Дитину госпіталізували до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні у непритомному стані з забоєм головного мозку, застарілими переломи плечової та ліктьової кісток. На превеликий жаль, невдовзі хлопчик помер.

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Поліцейські викрили жінку в обмані і з’ясували, що це вона спричинила малюкові тілесні ушкодження, коли дитина плакала.

© Поліція Одеської області

Раніше громадянка в поле зору поліції не потрапляла. Слідчі затримали горе-матір і повідомили їй про підозру. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Жінці загрожує чималий термін ув’язнення.

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