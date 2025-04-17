Олексій Суханов заявив про перші кроки в усиновленні: "Будуть через два роки"

Олексій Суханов

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Відомий журналіст та телеведучий Олексій Суханов заінтригував майбутнім поповненням у родині.

51-річний шоумен в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" заговорив про батьківство. Суханов натякнув, що незабаром стане батьком. Він не став вдаватися у подробиці, але зазначив, що перебуває на шляху усиновлення. І потішив, що нові члени родини можуть з'явитися вже за декілька років.

"Я відчуваю, що вони будуть через два роки. Я зараз дію в цьому напрямі", — заінтригував зірка.

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Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

До слова, раніше Суханов розповідав, що перебуває у стосунках. Проте свою другу половинку не розкриває, адже не бажає робити публічним особисте життя під час війни. Водночас раніше ведучий не приховував, що фінансово опікувався долями діток, які залишилися без батьків. У результаті Олексій і сам готовий наважитися на малюків.

Нагадаємо, нещодавно Олексій Суханов зробив ще одну відверту заяву про свою сексуальну орієнтацію. Знаменитість також відповів, чому уникає теми особистого життя під час війни й не розкриває свою другу половинку.