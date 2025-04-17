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Дмитро Волканов вперше показав свою дівчину, з якою три роки в стосунках
Артист розсекретив, із ким зустрічається.
Український співак Дмитро Волканов вперше показав свою кохану, з якою вже протягом трьох років перебуває в стосунках.
Лише нещодавно виконавець розсекретив, що не самотній. Ба більше, виявилося, що артист зустрічається з обраницю вже протягом трьох років. Утім, він не квапився її показувати. Та нарешті співак привідкрив завісу особистого життя та вперше розсекретив свою дівчиною.
В Instagram-stories Дмитро Волканов поділився доволі пікантним фото з коханою. На знімку парочка лежала в ліжку, а артист обіймав обраницю, поки та робила селфі. Як виявилося, виконавець зустрічається з дівчиною на ім'я Наталія. Вона працює майстринею з манікюру та педикюру. Якщо Дмитро Волканов приховував їхні стосунки, то Наталія – ні. Дівчина від 2023 року ділилася їхніми спільними фото.
Нагадаємо, наразі у Дмитра Волканова сольна кар'єра. Однак раніше юнак працював у команді Вєрки Сердючки "зайчиком". Нещодавно співак розповів, яку зарплату йому платив шоумен Андрій Данилко.