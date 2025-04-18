В Одесі оголосили підвищений рівень небезпеки: подробиці

Туман

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Ранок 18 квітня в Одесі розпочався з попередження про небезпеку. В місті та області оголосили І рівень небезпечності через густий туман.

Про це повідомив Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

У наступні години видимість в Одесі може впасти до 200-500 метрів, що ускладнить рух транспорту.

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Аналогічна ситуація очікується і в Одеській області, особливо вздовж узбережжя, де туман зменшить видимість до 500-1000 метрів. Синоптики радить водіям бути обережними та дотримуватися швидкісного режиму.

Вдень в Одесі очікується хмарність буде мінливою, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура в області сягне +15°…+23°, а в самій Одесі — +15°…+17°.

Нагадаємо, синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні.