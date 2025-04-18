- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 7
- Час на прочитання
- 1 хв
В Одесі оголосили підвищений рівень небезпеки: подробиці
Одесу вкрив густий туман — видимість впала до 200 метрів.
Ранок 18 квітня в Одесі розпочався з попередження про небезпеку. В місті та області оголосили І рівень небезпечності через густий туман.
Про це повідомив Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.
У наступні години видимість в Одесі може впасти до 200-500 метрів, що ускладнить рух транспорту.
Аналогічна ситуація очікується і в Одеській області, особливо вздовж узбережжя, де туман зменшить видимість до 500-1000 метрів. Синоптики радить водіям бути обережними та дотримуватися швидкісного режиму.
Вдень в Одесі очікується хмарність буде мінливою, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура в області сягне +15°…+23°, а в самій Одесі — +15°…+17°.
Нагадаємо, синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні.