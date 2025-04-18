- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 343
- Час на прочитання
- 1 хв
Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 18 квітня
У деяких регіонах очікуються опади, на решті території тепло та сухо.
Сьогодні, 18 квітня, синоптики прогнозують українцям теплу погоду. Лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту, що зумовить невеликий короткочасний дощ, місцями з грозами.
Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».
«Погоду в Україні продовжуватиме визначати поле високого тиску», — йдеться у повідомленні.
Вітер переважно південно-східний, 7–12 м/с. Температура вдень становитиме +19…24°С. На узбережжі морів буде +15…20°С.
На Київщині та в столиці буде сьогодні хмарно з проясненнями. Опадів не передбачають. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень буде в межах +19…24°С. У Києві прогнозують +21…23°С.
Нагадаємо, в Сумській області мешканці села Русанівка Роменського району стали свідками незвичайного природного явища — райдужних хмар.