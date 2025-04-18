Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 18 квітня

У п’ятницю буде тепло / © Pixabay

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Сьогодні, 18 квітня, синоптики прогнозують українцям теплу погоду. Лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту, що зумовить невеликий короткочасний дощ, місцями з грозами.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

«Погоду в Україні продовжуватиме визначати поле високого тиску», — йдеться у повідомленні.

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Вітер переважно південно-східний, 7–12 м/с. Температура вдень становитиме +19…24°С. На узбережжі морів буде +15…20°С.

На Київщині та в столиці буде сьогодні хмарно з проясненнями. Опадів не передбачають. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень буде в межах +19…24°С. У Києві прогнозують +21…23°С.

Нагадаємо, в Сумській області мешканці села Русанівка Роменського району стали свідками незвичайного природного явища — райдужних хмар.