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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
343
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1 хв

Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 18 квітня

У деяких регіонах очікуються опади, на решті території тепло та сухо.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У п'ятницю буде тепло

У п’ятницю буде тепло / © Pixabay

Сьогодні, 18 квітня, синоптики прогнозують українцям теплу погоду. Лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту, що зумовить невеликий короткочасний дощ, місцями з грозами.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

«Погоду в Україні продовжуватиме визначати поле високого тиску», — йдеться у повідомленні.

Вітер переважно південно-східний, 7–12 м/с. Температура вдень становитиме +19…24°С. На узбережжі морів буде +15…20°С.

На Київщині та в столиці буде сьогодні хмарно з проясненнями. Опадів не передбачають. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень буде в межах +19…24°С. У Києві прогнозують +21…23°С.

Нагадаємо, в Сумській області мешканці села Русанівка Роменського району стали свідками незвичайного природного явища — райдужних хмар.

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Дата публікації
Кількість переглядів
343
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