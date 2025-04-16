Якою буде погода найближчими днями та чого очікувати на Великдень

Весна / © unsplash.com

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У четвер, 17 квітня, в Україні очікується ідеальна весняна погода для активної підготовки до Великодня. Антициклон забезпечить сухі та сонячні умови по всій території країни. Така синоптична ситуація створює чудові умови для прибирання, миття вікон, підготовки подвір’я та всього, що пов’язане з передвеликоднім наводженням ладу.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Температурний фон буде дуже комфортним. Уночі стовпчики термометрів покажуть від +6 до +12 градусів, а вдень повітря прогріється до +20…+24°C. Лише в прибережних районах буде трохи прохолодніше — близько +16…+19°C. Загалом по країні буде тепло, весняно і світло.

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Вітер переважно південний. На Правобережжі він буде поривчастим, а на Лівобережжі — помірним, тому місцями відчуватиметься легкий весняний вітерець.

У Києві 17 квітня також очікується сонячна, тепла та суха погода, без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +20…+22 градуси. Проте варто зважати на пориви південного вітру, які залишаться відчутними.

Увага: 16 і 17 квітня тривають магнітні бурі, тому метеозалежним людям, а також тим, хто працює з технікою, варто бути уважнішими до свого самопочуття, стану гаджетів і комп’ютерів. Не давайте бурям вплинути на ваш настрій чи здоров’я.

Великдень в Україні буде теплим і сонячним, що лише додає гарного настрою до підготовки. Використайте цю погоду з користю — і для дому, і для душі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що погода в Україні різко зміниться.