Масована атака по Дніпру: кількість загиблих зросла

Наслідки атаки / © ДСНС

Реклама

Окупанти декількома хвилями «Шахедів» атакували Дніпро. У місті пролунало понад 10 потужних вибухів.

Про це повідомили у ДСНС.

«Росіяни забрали життя 3 людей, серед них — 1 дитина. Попередньо, поранення отримали 28 людей, з них чотири дитини», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Пошкоджень також зазнали будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства, а також автомобілі.

© ДСНС

Рятувальники на місці удару

Через атаку БпЛА в місті виникло декілька пожеж. Наразі всі вони ліквідовані.

Раніше в ОВА повідомили, що загинули дві жінки, постраждалих станом на ніч було 28. Серед них — троє дітей. Окрім 9-місячної дівчинки, хлопці 6 та 11 років. Вони у задовільному стані.

До лікарень доправили п’ятьох людей, їм надають меддопомогу. За даними мера Дніпра Бориса Філатова, у різних районах Дніпра триває ліквідація наслідків ударів. Залучено багато важкої комунальної техніки.