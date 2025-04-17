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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
365
Час на прочитання
1 хв

Масована атака по Дніпру: кількість загиблих зросла

Серед жертв ворожої атаки є дитина.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © ДСНС

Окупанти декількома хвилями «Шахедів» атакували Дніпро. У місті пролунало понад 10 потужних вибухів.

Про це повідомили у ДСНС.

«Росіяни забрали життя 3 людей, серед них — 1 дитина. Попередньо, поранення отримали 28 людей, з них чотири дитини», — йдеться у повідомленні.

Пошкоджень також зазнали будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства, а також автомобілі.

/ © ДСНС

© ДСНС

Рятувальники на місці удару

Через атаку БпЛА в місті виникло декілька пожеж. Наразі всі вони ліквідовані.

Раніше в ОВА повідомили, що загинули дві жінки, постраждалих станом на ніч було 28. Серед них — троє дітей. Окрім 9-місячної дівчинки, хлопці 6 та 11 років. Вони у задовільному стані.

До лікарень доправили п’ятьох людей, їм надають меддопомогу. За даними мера Дніпра Бориса Філатова, у різних районах Дніпра триває ліквідація наслідків ударів. Залучено багато важкої комунальної техніки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
365
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