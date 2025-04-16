Литва назвала дату, коли РФ може вдарити по Україні з новою силою

Ракетний удар. / © ТСН.ua

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Російська Федерація може скоїти ще жорстокішу атаку по регіонах України, ніж на Суми 13 квітня. Статися це може вже у прийдешні Великодні свята.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, повідомляє LRT.

Литовський політик назвав "варварською" російську атаку по Сумах. Ба більше, наголосив він, не сумнівається, що Кремль може скоїти ще більш жорстоку і страхітливу атаку у Великодні свята.

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"Цей тиждень – Страсний тиждень, ми дійдемо до Великодня – я не маю сумнівів, що зробить щось ще жахливіше на Великдень. Можливо, це стане переломним моментом, коли ми скажемо: гаразд, дивіться, треба посилити санкції", – сказав він.

За словами політика, трагедія в Сумах стала своєрідним поштовхом для країн ЄС до більш рішучих кроків. Зокрема, щодо нових економічних обмежень проти Кремля. Втім, чи зможе цей імпульс перерости у реальні політичні рішення, запитання відкрите.

"Якщо ми не відкриємо переговорні блоки з Україною цього семестру, якщо ми відступимо у питанні санкцій, тоді вже не можна буде говорити про якусь геополітичну суб’єктність Європейського Союзу, не можна буде говорити, що ми маємо хоч якийсь вплив у світі", – додав він.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов попередив про нові “Кривий Ріг і Суми”. Де загинули десятки цивільних, зокрема і дітей, та інших містах. Водночас РФ майже щоденно атакує нашу країну сотнями “Шахедів”.

Дата публікації 17:12, 14.04.25 Кількість переглядів 213 Суми "злили"?! Скандал на тлі ударів ракетами!