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- Війна
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Ворог просувається у Донецькій області — DeepState
Російські загарбники продовжують атакувати позиції сил оборони.
Протягом минулої доби російські загарбники просунулися в районі населених пунктів Котлярівка та Запоріжжя на Донеччині.
Про це йдеться у повідомленні DeepState.
У повідомленні вказується, що російські загарбники просуваються у Донецькій області.
«Ворог просунувся біля Котлярівки та Запоріжжя», — йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що російські війська активізують використання бронетехніки у зоні бойових дій.
Ми раніше інформували, що на фронті фіксується початок етапу більш широкомасштабних наступальних дій.