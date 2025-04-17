Ворог просувається у Донецькій області — DeepState

Війна в Україні / © Associated Press

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Протягом минулої доби російські загарбники просунулися в районі населених пунктів Котлярівка та Запоріжжя на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що російські загарбники просуваються у Донецькій області.

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«Ворог просунувся біля Котлярівки та Запоріжжя», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що російські війська активізують використання бронетехніки у зоні бойових дій.

Ми раніше інформували, що на фронті фіксується початок етапу більш широкомасштабних наступальних дій.