Наступ РФ зірвався: експерт пояснив, чому Москва буксує на фронті

Росія не має сил для масштабного тиску по всій лінії фронту / © Getty Images

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Російська армія не володіє достатнім потенціалом для широкомасштабного наступу одночасно на всіх ділянках лінії фронту.

Про це заявив військовий експерт Іван Ступак у коментарі для YouTube-каналу РБК-Україна.

За словами експерта, аналіз відкритих джерел свідчить, що суттєвого накопичення резервів на всій 1000-кілометровій лінії фронту не спостерігається.

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«Сказати, що у них є великі можливості по всій лінії фронту з новими силами, і вони можуть тиснути — я б так не говорив. Не видно тих сил», — підкреслив Ступак.

Крім того, є свідчення про зменшення особового складу в армії РФ. Зокрема, на передову почали перекидати військову поліцію, яка раніше виконувала другорядні завдання на тилових блокпостах.

Хоча у квітні в Росії активізували набір контрактників, за даними з відкритих джерел, у Москві щодня вдається набирати близько 100–150 осіб. Однак цього недостатньо, щоб істотно вплинути на ситуацію.

«Людей їм не вистачає, на фронт кидають усіх — і поранених, і хромих, і босих», — зазначив експерт.

Також фіксується відсутність масового накопичення техніки. Механізовані штурми проводяться рідко, оскільки росіяни бережуть бронетехніку та застосовують її лише за умов високої ймовірності прориву української оборони.

Наразі, за словами Ступака, реальний наступальний потенціал Росії фіксується лише на Сумському напрямку.

Нагадаємо, за словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, окупанти намагаються прорвати оборону на Запорізькому напрямку.