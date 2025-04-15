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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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388
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Яка основна мета ЗСУ в Бєлгородській області: нардеп Костенко дав відповідь

Основне завдання Сил оборони на Бєлгородщині РФ — відтягувати резерви противника від Курської та Харківської областей.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

Народний депутат від фракції «Голос», секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко повідомив, яке завдання стоїть перед українськими військовими, які перебувають на території Бєлгородської області Росії.

Про це нардеп розповів у коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Основне завдання — відтягувати резерви противника від Курської та Харківської областей», — зазначив він.

За словами Костенка, це потрібно для того, щоб росіяни там не могли концентрувати свої війська та атакувати.

Генеральний штаб ЗСУ про дії українських військ в Бєлгородській області не повідомляє, на своїх мапах «сіру» зону на їх територію не розповсюджує.

Водночас на карті аналітиків DeepState понад 13 квадратних кілометрів у Бєлгородській області перебуває у «сірій» зоні.

Карта аналітиків DeepState / © t.me/DeepStateUA

Карта аналітиків DeepState / © t.me/DeepStateUA

Нагадаємо, армія РФ просувається в Курській та Бєлгородській областях. Також в ISW повідомили, що бої тривають у районі кордону Курщини та Сумщини.

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