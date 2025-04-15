Наступление РФ сорвалось: эксперт объяснил, почему Москва буксует на фронте

Россия не имеет сил для масштабного давления по всей линии фронта / © Getty Images

Реклама

Российская армия не владеет достаточным потенциалом для широкомасштабного пришествия сразу на всех участках полосы фронта.

Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина.

По словам эксперта, анализ открытых источников свидетельствует, что существенного накопления резервов по всей 1000-километровой линии фронта не наблюдается.

Реклама

«Сказать, что у них есть большие возможности по всей линии фронта с новыми силами, и они могут давить — я бы так не говорил. Не видно этих сил», — подчеркнул Ступак.

Кроме того, есть указания на уменьшение личного состава в армии РФ. В частности, на передовую начали опрокидывать военную полицию, ранее выполнявшую второстепенные задачи на тыловых блокпостах.

Хотя в апреле в России активизировали набор контрактников, по данным из открытых источников, в Москве каждый день удается набирать около 100-150 человек. Однако этого недостаточно, чтобы оказать существенное влияние на ситуацию.

«Людей им не хватает, на фронт бросают всех — и раненых, и хромых, и босых», — отметил эксперт.

Также фиксируется отсутствие массового скопления техники. Механизированные штурмы проводятся редко, поскольку россияне берегут бронетехнику и применяют ее только при высокой вероятности прорыва украинской обороны.

По словам Ступака, реальный наступательный потенциал России фиксируется только на Сумском направлении.

Напомним, по словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, кафиры пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении.