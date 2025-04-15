Москва. / © Associated Press

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В России назвали Польшу и страны Балтии "странами-провокаторами". Вроде бы они первыми пострадают в результате возможной агрессии НАТО против Союзного государства России и Беларуси.

Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сообщают РосСМИ.

"Они должны понять, но пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО. Впрочем, в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран", - цинично вы.

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Кроме того, Нарышкин заявил, мол, Варшава и страны Балтии "отличаются высокой агрессивностью" и "бряцают оружием". Также возмутило российского политика заявление Польши о планах установить вдоль границ с Беларусью и Калининградской областью РФ около 2 млн. противотанковых мин.

Он также повторил кремлевский нарратив о якобы угрозе для Российской Федерации.

"Они никак не могут понять, что именно наращивание военной активности у границ России и Беларуси стало одним из факторов, одной из причин нынешнего крупного, острого и очень опасного кризиса на Европейском континенте", - нагло заявил Сергей Нарышкин.

Как сообщалось, ранее Сергей Нарышкин назвал условия "мирного решения" в Украине. Одна из них – это безъядерный статус Украины.

Дата публикации 19:34, 14.04.25 Количество просмотров 76 Это изменит ход войны! Украина получит Таурусы? Экстренные заявления в ЕС!