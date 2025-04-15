Вэнс нагневался на Зеленского: что возмутило вице-президента США

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. / © Associated Press

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Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венс подверг критике украинского президента Владимира Зеленского . Чиновнику возмутили слова, что якобы он оправдывает действия диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает агентство Reuters .

Вэнс сказал, что осуждал Россию с 2022 года. Однако с тех пор пытался понять стратегические цели обеих сторон, чтобы найти решение, ответил американский вице-президент на недавние комментарии Зеленского.

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По словам Венса, это вовсе не означает, что он "нравственно поддерживает российское дело" или полномасштабное вторжение.

"Но вы должны попытаться понять, какие их стратегические красные линии, равно как вы должны попытаться понять, что украинцы пытаются выйти из конфликта. Я думаю, что для Зеленского немного абсурдно говорить [американскому] правительству, которое сейчас держит все его правительство и военные усилия вместе, что мы каким-то образом на стороне россиян", - подчеркнул американский.

Напомним, президент Владимир Зеленский высказался о российских нарративах в США. По его мнению, в Вашингтоне сейчас наблюдается "изменение тона и изменение реальности", и он не хочет "заниматься той измененной реальностью, которую мне представляют".

Дата публикации 21:18, 13.04.25 Количество просмотров 28 Ого! США назвали Китай врагом номер один, и вот почему!