Венс нагнівався на Зеленського: що обурило віцепрезидента США

Володимир Зеленський, Дональд Трамп і Джей Ді Венс. / © Associated Press

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Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс розкритикував українського президента Володимира Зеленського. Посадовця обурили слова, що нібито він виправдовує дії диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Венс сказав, що засуджував Росію від 2022 року. Однак відтоді намагався зрозуміти стратегічні цілі обох сторін, щоб знайти рішення, відповів американський віцепрезидент на нещодавні коментарі Зеленського.

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За словами Венса, це зовсім не означає, що він "морально підтримує російську справу" чи повномасштабне вторгнення.

"Але ви повинні спробувати зрозуміти, які їхні стратегічні червоні лінії, так само як ви повинні спробувати зрозуміти, що українці намагаються вийти з конфлікту. Я думаю, що для Зеленського трохи абсурдно говорити [американському] уряду, який зараз тримає весь його уряд і військові зусилля разом, що ми якимось чином на боці росіян", - наголосив американський політик.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловився про російські наративи в США. На його думку, у Вашингтоні наразі спостерігається “зміна тону й зміна реальності”, і він не хоче “займатися тією зміненою реальністю, яку мені подають”.

Дата публікації 21:18, 13.04.25 Кількість переглядів 28 Ого! США назвали Китай ворогом номер один, і ось чому!