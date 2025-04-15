Яким буде iPhone 17: з’явилися фото макетів та характеристики

iPhone

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Інсайдер Majin Bu оприлюднив знімки макетів усієї лінійки майбутніх смартфонів iPhone 17. Фото демонструють можливий дизайн моделей, що дає перше уявлення про зовнішній вигляд новинок.

Відповідні знімки Majin Bu виклав у соцмережі Х.

Особливу увагу привернув макет імовірного смартфона iPhone 17 Air. На знімках видно, що він отримав вузьку горизонтальну смужку в зоні камери — це відрізняє ґаджет від інших моделей. Ще один макет демонструє конфігурацію з однією камерою, проте з помітно ширшою панеллю.

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За попередніми даними, модель iPhone 17 Air може стати наступником iPhone 16 Plus і, можливо, буде найтоншим смартфоном у всій історії Apple — лише 5,5 мм завтовщки. Пристрій матиме одну основну камеру з роздільною здатністю 48 Мп і, згідно з прогнозами, працюватиме на новому процесорі Apple A19.

Зауважимо, інсайдер Majin Bu неодноразово публікував достовірну інформацію щодо майбутніх продуктів Apple. Раніше він розкривав деталі про iPad mini, палітру кольорів iPhone 12, аксесуари до Apple Watch, а також демонстрував макети iPhone 16, які згодом підтвердились.

Макети iPhone 17 / © Х-сторінка Majin Bu

Макети iPhone 17 / © Х-сторінка Majin Bu

Нагадаємо, раніше в Мережі з’явилися фото потенційного iPhone 17 Pro. Смартфон здивує новим дизайном.