Приголомшливі кадри: на Черкащині помітили цілу зграю косуль

Зрая косуль

Реклама

У Черкаській області зафіксували цілу зграю косуль. Кадри, на яких складно підрахувати кількість чарівних тварин, дійсно захоплюють.

Відеоролик оприлюднили у TikTok.

Дата публікації 16:18, 15.04.25 Кількість переглядів 9 На Черкащині помітили цілу зграю косуль

“Виїхали на квадро — а потрапили в “Діскувері”! Косулі такі: “О, знову ці прикольні?!”. А ми в шоці — їх більше, ніж нас!”, — написали автори ролика.

Реклама

Раніше новонароджене дитинча косулі врятував чоловік на Прикарпатті. Виходив, навчив їсти, на подвір'ї збудував вольєр. У перші дні, аби захистити від нічних хижаків, навіть спав там зі звірятком