ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
498
Час на прочитання
1 хв

Приголомшливі кадри: на Черкащині помітили цілу зграю косуль

Природа України не перестає дивувати. 

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Зрая косуль

Зрая косуль

У Черкаській області зафіксували цілу зграю косуль. Кадри, на яких складно підрахувати кількість чарівних тварин, дійсно захоплюють.

Відеоролик оприлюднили у TikTok.

“Виїхали на квадро — а потрапили в “Діскувері”! Косулі такі: “О, знову ці прикольні?!”. А ми в шоці — їх більше, ніж нас!”, — написали автори ролика.

Раніше новонароджене дитинча косулі врятував чоловік на Прикарпатті. Виходив, навчив їсти, на подвір'ї збудував вольєр. У перші дні, аби захистити від нічних хижаків, навіть спав там зі звірятком

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
498
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie