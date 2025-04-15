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Приголомшливі кадри: на Черкащині помітили цілу зграю косуль
Природа України не перестає дивувати.
У Черкаській області зафіксували цілу зграю косуль. Кадри, на яких складно підрахувати кількість чарівних тварин, дійсно захоплюють.
Відеоролик оприлюднили у TikTok.
“Виїхали на квадро — а потрапили в “Діскувері”! Косулі такі: “О, знову ці прикольні?!”. А ми в шоці — їх більше, ніж нас!”, — написали автори ролика.
Раніше новонароджене дитинча косулі врятував чоловік на Прикарпатті. Виходив, навчив їсти, на подвір'ї збудував вольєр. У перші дні, аби захистити від нічних хижаків, навіть спав там зі звірятком