У центрі Ужгорода помітили косулю: з'явилося відео

Тварина скакала по воді, розлякуючи качок на набережній міста.

У центрі Ужгорода помітили косулю. Дика тварина неабияк здивувала містян.

Про цю подію повідомив журналіст Віталій Глагола та оприлюднив відео.

"Косуля в центрі Ужгорода! Тварину помітили біля пішоходного мосту о 10 годині ранку", – написав він під відео.

Тварина скакала по воді, розлякуючи качок, а потім помчала по берегу річки унапрямку мосту Масарика.

В центрі Ужгорода помітили косулю

Нагадаємо, у Чорнобилі на Київщині з'явилася тварина, яку екологи не фіксували від минулого століття.

Читайте також: