Китай намагається вплинути на майбутні вибори в США – Блінкен

Ентоні Блінкен під час візиту до Китаю повторив заклик президента Джо Байдена до Сі не втручатися у президентські вибори в США в 2024 році.

США бачили докази спроб Китаю "вплинути і, можливо, втрутитися" у майбутні вибори в США, незважаючи на зобов'язання лідера Сі Цзіньпіна не робити цього.

Про це в інтерв’ю CNN розповів державний секретар США Ентоні Блінкен.

Блінкен сказав, що він повторив заклик президента Джо Байдена до Сі не втручатися в президентські вибори в США в 2024 році.

"Ми бачили... докази спроб впливу і, можливо, втручання, і ми хочемо переконатися, що це буде припинено якомога швидше. Будь-яке втручання Китаю в наші вибори - це те, що ми дуже уважно розглядаємо, це абсолютно неприйнятно для нас, тому я хотів би переконатися, що вони знову почули це повідомлення", – сказав Блінкен. Він додав, що існує занепокоєння з приводу того, що Китай та інші країни грають на існуючих соціальних розбіжностях в США в кампаніях впливу.

Пекін неодноразово заявляв, що не втручається у вибори в США, виходячи зі свого принципу невтручання у внутрішні справи інших країн.

Блінкен заявив, що США і Китай наразі "дуже відверто" говорять про їхні розбіжності, адже США хоче "уникнути конкуренції, яка переростає в конфлікт".

Держсекретар додав, що використав цю зустріч із Сі Цзіньпіном, щоб висловити занепокоєння адміністрації Байдена щодо підтримки Китаєм Росії, а також підкреслити, що США вживатимуть подальших заходів, якщо така підтримка триватиме.

"Ми сказали Китаю наступне: ми будемо вживати заходів, і якщо це не припиниться, ми будемо змушені вжити більше заходів, і ви можете очікувати, що інші країни також будуть вживати заходів. Ми очікуємо, що вони будуть діяти, і ... якщо вони цього не зроблять, ми будемо діяти", – сказав Блінкен. Він додав, що порушив це питання як перед міністром закордонних справ Ван Ї, так і перед Сі.

Блінкен також повідомив, що китайські колеги не визнали роль цих товарів у війні в Україні. Замість цього вони охарактеризували це як торгівлю з Росією і заявили, що успіх Москви не залежить від Китаю, додав Блінкен.

CNN зазначає, що Китай тривалий час стверджував, що зберігає нейтралітет у війні РФ проти України, і продовжував представляти себе як потенційного мирного посередника, навіть незважаючи на те, що Пекін зміцнив свої економічні, стратегічні та дипломатичні зв'язки з Росією з моменту початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше Китай виступив проти озброєння України. Заступник постійного представника Китаю при ООН Ґен Шуан заявив, що війну краще закінчити шляхом переговорів, а не за допомогою зброї.

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