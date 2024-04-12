Китай виступив проти озброєння України: яку цинічну альтернативу пропонують

Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан заявив, що війну в Україні краще закінчити шляхом переговорів, а не за допомогою зброї.

Про це він сказав він на засіданні Ради безпеки ООН.

“Криза в Україні продовжує затягуватися, і війна забрала занадто багато жертв. Продовження постачання зброї на поле бою тільки посилить ризик загострення кризи і не сприятиме охолодженню ситуації та досягненню припинення вогню для закінчення війни. Краще закінчити війну шляхом переговорів, ніж за допомогою зброї”, — зазначив Шуан.

Він закликав усі зацікавлені сторони активізувати дипломатичні зусилля для припинення вогню і бойових дій: “Китай не є стороною кризи і не бере участі в конфлікті; він не надавав смертоносну зброю або обладнання жодній зі сторін конфлікту, не користувався і не буде користуватися цим”.

Заступник постпреда зазначив, що вони виступають за своєчасне скликання міжнародної конференції, схваленої Росією та Україною, з рівною участю всіх сторін, для обговорення всіх варіантів миру на справедливій основі.

“Ми готові забезпечити необхідні умови для проведення переговорів російською та українською сторонами і докласти невтомних зусиль для якнайшвидшого політичного врегулювання кризи”, — додав він.

Нагадаємо, російські загарбники посилили тиск на фронті, а також активізували всі міжнародні можливості, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів у слабкій позиції.

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