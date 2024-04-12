Суд продовжив запобіжний захід Гринкевичу

Гринкевич є одним з пʼятьох підозрюваних у справі постачання одягу для ЗСУ.

Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 393 мільйони гривень.

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Про це повідомив адвокат Гринкевича Андрій Гуджал, інформує Суспільне.

Адвокат заявив, що клопотання про продовження запобіжного подавали прокурори.

Видання повідомляє, що 2023 році Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Тоді у ДБР заявили, що компанії Гриневича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень.

"Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. За попередніми оцінками це призвело до збитків бюджету на 1,2 мільярда гривень та відповідно зриву постачання", — наголосили в ДБР.

Слідчі дії показали, що компанія не виконала повністю 6 контрактів, а за 7 договорами постачання на склади ЗСУ відбулось лише частково.

Також ДБР з’ясувало, що 8 договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

"Аналіз зовнішньоекономічних контрактів та митних документів вказаних підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів", — додали в Бюро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 17 січня були затримані Роман Гринкевич та ще три керівники підконтрольних бізнесменам компаній, яких підозрюють у створенні та участі у злочинній організації.

Крім того, ми раніше інформували, що дружина Гринкевича перед арештом чоловіка віддала під заставу 4 елітні квартири.

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