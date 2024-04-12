Суд продлил меру пресечения Гринкевичу

Гринкевич является одним из пяти подозреваемых по снабжению одеждой для ВСУ.

Печерский суд Киева продлил меру пресечения Роману Гринкевичу в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 393 миллионов гривен.

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Об этом сообщил адвокат Гринкевича Андрей Гуджал, передает Общественное.

Адвокат заявил, что ходатайство о продлении предупреждения подавали прокуроры.

Издание сообщает, что в 2023 году Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Тогда в ДБР заявили, что компании Гриневича выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 миллиарда гривен.

"В ходе следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. По предварительным оценкам это привело к убытков бюджета на 1,2 миллиарда гривен и соответственно срыву поставок", — подчеркнули в ДБР.

Следственные действия показали, что компания не выполнила полностью 6 контрактов, а по 7 договорам поставки на склады ВСУ состоялись частично.

Также ДБР выяснило, что 8 договоров исполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

"Анализ внешнеэкономических контрактов и таможенных документов указанных предприятий выявил факты завышения стоимости товаров, поставленных для МОУ. Проверяется причастность к сделкам бывших должностных лиц Минобороны, которые не предпринимали никаких юридических действий для обеспечения выполнения или расторжения договоров", — добавили в Бюро.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 января были задержаны Роман Гринкевич и еще три руководителя подконтрольных бизнесменам компаний, подозреваемых в создании и участии в преступной организации.

Кроме того, мы ранее информировали, что жена Гринкевича перед арестом мужа отдала под залог 4 элитных квартир.

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