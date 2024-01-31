Жена Гринкевича перед арестом мужа отдала под залог 4 элитных квартиры — СМИ

Жена коррупционера Игоря Гринкевича отдала в залог все свои элитные квартиры накануне ареста мужчины, чтобы защитить их от конфискации.

Жена львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Светлана Гринкевич передала под залог по кредитным соглашениям четыре люксовых квартиры в Киеве и Львове.

Об этом говорится в расследовании hromadske.

Отмечается, что в мае 2023 года Светлана Гринкевич приобрела две квартиры в Новопечерских липках в Киеве на 50 и 123 квадратных метра по соседству. К тому времени такие апартаменты стоили 20 миллионов гривен.

Через день после ареста мужчины, 31 декабря, Светлана Гринкевич взяла кредит на 5 миллионов гривен у некоего Александра Лапшина. А уже 2 января она наложила из-за этого кредита обременение на обе квартиры у нотариуса. В реестре это значится как договор ипотеки.

"Если человек боится, что у него там могут что-то забрать, они идут к нотариусу и говорят: "Вот у нас есть расписка на миллион, мы хотим под эту расписку заключить договор ипотеки". Закон Украины об ипотеке указывает, что ипотекодержатель является приоритетным взыскателем. То есть, имущество обеспеченное ипотекой, не могут забрать", — объяснил адвокат Ярослав Бутирин.

Сейчас ипотекодержателем обеих квартир значится именно Александр Лапшин. Соответственно, пока долг не будет возвращен, квартира недоступна для арестов и конфискаций.

Еще два объекта недвижимости Светлана взяла под залог уже сама предоставив ссуду собственной матери Ирине Федак. Последняя приобрела квартиру в клубном доме A Nova House в Киеве стоимостью 2 миллиона гривен 8 декабря 2023 года. А уже 15 декабря обе оформили у нотариуса договор ипотеки: дочь вроде бы одолжила маме 135 тысяч долларов (почти 5 млн грн), но еще в ноябре.

В тот же день, 15 декабря 2023, Светлана Гринкевич и ее мать Ирина Федак оформили у нотариуса еще один договор займа, теперь уже на люксовые апартаменты во Львове под 130 квадратов. Они были приобретены в ноябре 2023 года. Такая недвижимость стоила не менее 7 миллионов гривен.

"Договоры о кредите и договоре об ипотеке заключают в один день в нормальных условиях. Это делается в одном месте в одно время. Когда расписка или заем — сегодня, а ипотека — через три дня, выглядит тупо, но вполне законно. Выяснить, когда там реально была написана расписка - невозможно", — подчеркивает Бутирин.

Таким образом, Светлана Гринкевич накануне ареста мужа и после него отдала под залог по кредитам все четыре квартиры общей стоимостью в 29 миллионов гривен.

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения коррупция в Украине приобрела особо цинические формы. Только за последние четыре месяца в Минобороны выявили нарушений более чем на 10 млрд грн.

В то же время, самые громкие дела о хищении завершаются "открытым финалом". До сих пор на свободе находятся и могут продолжать преступную деятельность десятки коррупционеров. ТСН.ua собрали самые громкие дела, которые остаются безнаказанными.

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