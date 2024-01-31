Трендовые оттенки волос, полностью обновляющие образ: 4 варианта для совершенной красоты

В этом году на модный олимп взошли все естественные оттенки, поэтому женщинам можно смело выбирать любой из предложенных.

Лучший способ изменить свой образ, сделать его выразительным и освежить, это окрасить волосы. Стилисты назвали четыре природных оттенка, которые в 2024 году являются абсолютным трендом. Такие цвета сделают черты лица более выразительными, подчеркнут красоту и скроют недостатки. К тому же, эти оттенки подойдут абсолютно всем женщинам. Рассказываем, какие цвета волос в трендах 2024 года.

Медовый блонд

Какие цвета волос в трендах 2024 года / Фото: pixabay.com

Это естественный карамельно-золотистый оттенок, который подходит абсолютно всем девушкам, независимо от цветотипа. Такой цвет делает волосы объемными и здоровыми на вид. Медовый блонд лучше наносить в технике шатуш или обмбре. Ее суть состоит в том, что пряди имеют плавный переход от более темного к светлому оттенку.

Кофе с молоком

Какие цвета волос в трендах 2024 года / Фото: pixabay.com

Такой естественный оттенок придаст вашему лицу нежность, смягчая природные линии. Этот цвет имеет благородный блеск, поэтому пользуется безумной популярностью. Он будет подходить как блондинкам, так и обладательницам темных волос. Стилисты рекомендуют выбирать светловолосым девушкам более мягкие оттенки, например, латте, а темноволосым – насыщенный мокко.

Русый

Какие цвета волос в трендах 2024 года / Фото: pixabay.com

Это идеальный вариант для тех, кто хочет обновить свой образ без кардинальных перемен. Он подходит всем женщинам, независимо от типа кожи и волос. Такой оттенок подчеркнет цвет глаз, акцентирует внимание на природной красоте лица.

Шоколадно-коричневый

Какие цвета волос в трендах 2024 года / Фото: pixabay.com

Этот роскошный цвет придаст образу совершенства и эталонной изысканности. Шоколадный оттенок способен омолаживать, скрывая возрастные изменения на лице и подчеркивая естественную красоту. Поэтому можно смело выходить на улицу без макияжа с таким цветом волос. Ваш аутфит все равно будет безупречным.

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