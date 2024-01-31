Сотрудница банка присвоила более 4 млн грн — полиция

Подозреваемой грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Черкассах правоохранители сообщили о подозрении 40-летней сотруднице банка, которая подделывала банковскую документацию и выводила на свой счет средства сельскохозяйственного предприятия.

Об этом сообщили в среду, 31 января, в пресс-службе полиции Черкасской области.

Как установили следователи, в должности главного эксперта по обслуживанию клиентов сотрудница банка в течение девяти месяцев 2022 года завладела средствами предприятия в размере 4 218 600 гривен.

Фигурантке объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), ч. 1,2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины.

Сотруднице банка грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили депутата Полтавского областного совета на сговоре с двумя лицами в завладении 100 тыс. гривен, которые должны были быть направлены для выплаты гражданам денежной помощи на лечение.

Читайте также: