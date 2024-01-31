Працівниця банку привласнила понад 4 млн грн — поліція

Підозрюваній загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Черкасах правоохоронці повідомили про підозру 40-річній працівниці банку, яка підробляла банківську документацію та виводила на власний рахунок кошти сільськогосподарського підприємства.

Про це повідомили в середу, 31 січня, у пресслужбі поліції Черкаської області.

Як встановили слідчі, перебуваючи на посаді головного експерта з обслуговування клієнтів працівниця банку протягом дев'яти місяців 2022 року заволоділа коштами підприємства в розмірі 4 218 600 гривень.

Фігурантці оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), ч. 1,2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

Працівниці банку загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили депутата Полтавської обласної ради на змові з двома особами у заволодінні 100 тис. гривень, які мали бути скеровані для виплати громадянам грошової допомоги на лікування.

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