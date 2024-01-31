Дружина Гринкевича перед арештом чоловіка віддала під заставу 4 елітні квартири — ЗМІ

Дружина корупціонера Ігора Гринкевича віддала під заставу усі свої елітні квартири напередодні арешту чоловіка, щоб захистити їх від конфіскації.

Дружина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Світлана Гринкевич передала під заставу за кредитними угодами чотири люксові квартири у Києві та Львові.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

Зазначається, що у травні 2023-го року Світлана Гринкевич придбала дві квартири у Новопечерських липках у Києві на 50 та 123 квадратних метри по сусідству. На той час такі апартаменти коштували 20 мільйонів гривень.

Через день після арешту чоловіка, 31 грудня, Світлана Гринкевич узяла кредит на 5 мільйонів гривень у такого собі Олександра Лапшина. А вже 2 січня вона наклала через цей кредит обтяження на обидві квартири у нотаріуса. В реєстрі нині це значиться як договір іпотеки.

"Якщо людина боїться, що в неї там можуть щось забрати, вони йдуть до нотаріуса й кажуть: "От у нас є розписка на мільйон, ми хочемо під цю розписку укласти договір іпотеки". Закон України про іпотеку вказує, що іпотекотримач є пріоритетним стягувачем. Тобто, майно забезпечене іпотекою, не можуть забрати", — пояснив адвокат Ярослав Бутирін.

Нині ж іпотекотримачем обох квартир значиться саме Олександр Лапшин. Відповідно, поки борг не буде повернуто, — квартира недоступна для арештів і конфіскацій.

Ще два об’єкти нерухомості Світлана взяла під заставу вже сама надавши позику власній матері Ірині Федак. Остання придбала квартиру в клубному будинку A Nova House у Києві вартістю у 2 мільйони гривень 8 грудня 2023 року. А вже 15 грудня обидві оформили в нотаріуса договір іпотеки: донька начебто позичила мамі 135 тисяч доларів (майже 5 млн грн), але ще в листопаді.

Того самого дня, 15 грудня 2023 року, Світлана Гринкевич та її мати Ірина Федак оформили у нотаріуса ще один договір позики, тепер уже на люксові апартаменти у Львові під 130 квадратів. Вони були придбані в листопаді 2023 року. Така нерухомість коштувала щонайменше 7 мільйонів гривень.

"Договори про кредит і договір про іпотеку укладають в один день у нормальних умовах. Це робиться в одному місці в один час. Коли розписка або позика — сьогодні, а іпотека — через три дні, виглядає тупо, але цілком законно. З’ясувати, коли там реально була написана розписка — неможливо", — підкреслює Бутирін.

Таким чином, Світлана Гринкевич напередодні арешту чоловіка та після нього, віддала під заставу за кредитами всі чотири квартири загальною вартістю у 29 мільйонів гривень.

Зазначимо, що з початком повномасштабного вторгнення корупція в Україні набула особливо цинічних форм. Лише за останні чотири місяці у Міноборони виявили порушень на понад 10 млрд грн.

Водночас найгучніші справи про розкрадання завершуються "відкритим фіналом". Досі на свободі перебувають і можуть продовжувати злочинну діяльність десятки корупціонерів. ТСН.ua зібрали найгучніші справи, які залишаються безкарними.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.