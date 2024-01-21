Зеленський відреагував на корупційні скандали в Україні: "Це чутливе питання"

Зеленський визнав, що є "корупційні помилки" під час боротьби із нею.

Глава держави Володимир Зеленський пояснив, що питання боротьби корупції під час "боротьби за європейське життя" є "чутливим".

Про це він розповів в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News.

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"Думаю, питання боротьби з корупцією є дуже чутливим в Україні. Бо, коли ви боретеся за своє європейське життя, за майбутнє, за свою незалежність, ви не можете створювати такі маленькі, знаєте, корупційні проблеми. Тому все дуже чутливе. Ставлення людей буквально до всього дуже емоційне", - заявив глава держави.

Водночас він визнав, що є "корупційні помилки" під час боротьби із нею.

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