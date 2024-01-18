Підбираємо ідеальний відтінок червоної помади: корисні лайфгаки

Немає жодної дівчини чи жінки, кому не підійшла червона помада. Головне правильно підібрати відповідний відтінок і тоді гарний і яскравий образ забезпечений.

Як виглядатиме червона помада залежить від кольору шкіри, кольору волосся, загального стилю.

Підбираємо відтінок червоної помади під колір шкіри

Білошкірим жінкам підійдуть усі кольори ягідного червоного – журавлина, малина, брусниця.

Для власниць нейтрального відтінку шкіри підійде класичний насичений червоний, томатний та відтінки матового червоного кольору.

Жінки зі смаглявою шкірою будуть ефектно виглядати з помадою кольору вишні, червоного вина, бордо.

Як підібрати відтінок помади залежно від кольору волосся

Брюнеткам і шатенкам підійдуть будь-які відтінки червоної помади, але особливо ефектно виглядатимуть яскраві кольори, такі як фуксія або червоний колір вина.

Блондинкам краще вибирати більш ніжні відтінки, такі як світлий кораловий або рожевий.

Рудоволосим найбільше підійдуть червоно-рожеві відтінки помади, або амарантовий тон.

Ось кілька ідеальних відтінків червоної помади для різних кольорів шкіри та волосся, які рекомендують стилісти:

Для світлої шкіри — криваво-червоний, рубіновий, малиновий відтінок, для смаглявої шкіри — кораловий, апельсиновий, бордовий

Для брюнеток і шатенок - : фуксію, червоний колір вина, для блондинок — світлий кораловий, рожевий відтінок.

Якщо ви віддаєте перевагу класичному стилю, то вам підійдуть відповідно класичні, стримані відтінки червоної помади, такі як бордовий або рубіновий. Якщо ви любите експериментувати, то можете вибрати яскраві відтінки, такі як фуксія або червоний колір вина.

Як обрати "свій" відтінок помади

Обираємо помаду, щоб вона вам пасувала.

Дивимося у дзеркало. Потрібно знайти у себе в зовнішності найтемніше місце, тобто точку на обличчі, яка є найтемнішою, не враховуючи зіницю ока. Таким місцем може бути волосся, райдужна оболонка ока, брови тощо.

Оця найтемніша точка буде показувати наскільки темною повинна бути червона помада. Якщо зовнішність не має дуже темних кольорів, то й помада повинна бути не темною.

А якщо у вас темні очі, волосся або виразні брови від природи — ваш відтінок червоного повинен бути темнішим — бордового та криваво-червоного відтінків.

Визначаємо тип шкіри. Тут головне зрозуміти, який колір шкіри у вас і чи є сіруватий підтон у шкірі. Якщо у вас шкіра з сіруватим підтоном, колір помади треба обирати з пильним відтінком. Класична червона помада зробить таку шкіру блідою та тьмяною і все що люди будуть бачити на вас — це помада. Тому власницям такої шкіри потрібно обирати не яскраво червону помаду,, а трохи з сіруватим або просто складним кольором, прохолодні відтінки червоного, глибокі, складні відтінки, які складно назвати одним словом. Саме такі відтінки зроблять шкіру чистішою, а обличчя виразнішим.

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