Как подобрать идеальный оттенок красной помады: полезные лайфгаки

Нет ни одной девушки или женщины, кому не подошла бы красная помада. Главное правильно подобрать подходящий оттенок и тогда хороший и яркий образ обеспечен.

Как будет выглядеть красная помада зависит от цвета кожи, цвета волос, общего стиля.

Подбираем оттенок красной помады под цвет кожи

Белокожим женщинам подойдут все цвета ягодного красного – клюква, малина, брусника.

Для обладательниц нейтрального оттенка кожи подойдет классический насыщенный красный, томатный и оттенки матового красного цвета.

Женщины со смуглой кожей будут эффектно смотреться с помадой цвета вишни, красного вина, бордо.

Как подобрать оттенок помады в зависимости от цвета волос

Брюнеткам и шатенкам подойдут любые оттенки красной помады, но особенно эффектно будут выглядеть яркие цвета, такие как фуксия или красный цвет вина.

Блондинкам лучше выбирать более нежные оттенки, такие как светлый коралловый или розовый.

Рыжеволосым больше всего подойдут красно-розовые оттенки помады, или амарантовый тон.

Вот несколько идеальных оттенков красной помады для разных цветов кожи и волос, которые рекомендуют стилисты:

Для светлой кожи – кроваво-красный, рубиновый, малиновый оттенок, для смуглой кожи – коралловый, апельсиновый, бордовый.

Для брюнеток и шатенок – фуксия, красный цвет вина, для блондинок – светлый коралловый, розовый оттенок.

Если вы предпочитаете классический стиль, то вам подойдут соответственно классические, сдержанные оттенки красной помады, такие как бордовый или рубиновый. Если вы любите экспериментировать, можете выбрать яркие оттенки, такие как фуксия или красный цвет вина.

Как выбрать "свой" оттенок помады

Выбираем помаду, чтобы она вам подходила.

Смотрим в зеркало. Нужно найти самое темное место на лице, не считая зрачок глаза. Таким местом могут быть волосы, радужная оболочка глаза, брови и т.д.

Эта темная точка будет показывать, насколько темной должна быть красная помада. Если внешность не имеет слишком темных цветов, то и помада должна быть не черной.

А если у вас темные глаза, волосы или выразительные брови от природы – ваш оттенок красного должен быть темнее – бордового и кроваво-красного оттенков.

Определяем тип кожи. Здесь главное понять, какой цвет кожи у вас и есть ли сероватый подтон в коже. Если у вас кожа с сероватым подтоном, цвет помады нужно выбирать с пепельным оттенком. Классическая красная помада сделает такую кожу бледной и тусклой и все, что люди будут видеть на вас – это помаду. Поэтому обладательницам такой кожи нужно выбирать не ярко красную помаду, а чуть-чуть с сероватым или просто сложным цветом, прохладные оттенки красного, глубокие, сложные оттенки, которые нельзя назвать одним словом. Именно такие оттенки сделают кожу чище, а лицо выразительнее.

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