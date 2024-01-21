Выплаты ВПЛ: кто и почему может остаться без помощи в 2024 году

Пособие на жительство переселенцам – один из основных инструментов государственной социальной поддержки лиц, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. В 2023 году механизм оказания помощи широко обсуждался, и в конце концов это привело к пересмотру этого механизма на государственном уровне.

ВПЛ получают 2000 грн, а дети или люди с инвалидностью — 3000 грн. Впрочем, в 2024 году некоторым переселенцам отменят выплаты.

В Минсоцполитики сообщают, что всем ВПЛ, обратившимся за выплатами после 1 августа 2023 года, финансовая помощь будет продлена еще на полгода. Первый период полугода выплаты у них истекает 31 января 2024 года. После автоматического продления они будут получать денежные средства еще шесть месяцев, начиная с 1 февраля 2024 года.

В 2024 году помощь автоматически продлят для украинцев, чье имущественное положение требует дополнительной поддержки, и отменят для лиц, чье материальное состояние позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.

Кому отменят выплаты ВПЛ в 2024 году

В 2024 году могут отменить выплаты ВПЛ тем, чье материальное состояние позволяет осуществлять существенные покупки и делать инвестиции. Финансовую помощь не будут получать ВПЛ, которые:

приобрели земельный участок, дом или квартиру на сумму более 100 тысяч грн (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды ВСУ);

имеют собственное жилье площадью более 13,65 кв. метров на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или не оккупированные;

приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 тыс. грн (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы;

имеют на депозитном банковском счете средства на общую сумму более 100 тысяч гривен.

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