Стало известно, сколько в Украине переселенцев

В Украине насчитывается 4,9 млн. внутренне перемещенных лиц, 3,6 млн. из них стали переселенцами после 24 февраля 2022 года.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, — пишет Укринформ.

"У нас 4,9 млн внутренне перемещенных лиц в целом, из них 2,6 млн ежемесячно получают выплаты. 3,6 млн человек – это те, кто стали ВПЛ после 24 февраля", – рассказала она.

Почти половина ВПЛ не получают предусмотренные государством выплат из-за того, что не обращались за ними.

158 тыс. человек потеряли право на выплаты от государства. "Львиная доля этих людей, это те граждане Украины, которые выехали за границу, живут там постоянно и получают выплаты от государств, где они проживают", — пояснила чиновник.

"Мы берем такие кейсы к рассмотрению и помогаем людям вернуть выплаты. Когда мы говорим о тех выплатах, которые государство прекратило, то КМУ было принято консолидированное решение – если люди получали выплаты как ВПЛ и находились за границей до вступления в действие этого постановления, они не будут возвращать выплаты. Таковы были правила тогда. И даже если они выехали за границу и получали эти средства, они ничего государству не должны. Даже если люди вернулись в свои дома и по определению не являются ВПЛ, они тоже не будут возвращать средства", — добавила вице-премьер.

Пока нет точных данных, сколько украинцев вернулись в свои дома из заграницы или из других регионов Украины. В частности, известно о вернувшихся 25 тыс. человек на Харьковщине и одновременно известно о десятках тысяч людей, выехавших оттуда, к примеру, жители Купянской, Волчанской общин, где уже второй раз объявили эвакуацию.

Количество внутренне перемещенных лиц значительно не увеличивается, поскольку, несмотря на эвакуацию, люди все же возвращаются в дома. "Мы смотрели август, сентябрь, октябрь, ноябрь – прирост плюс-минус 10 тысяч. Это для государства небольшое количество", – отметила она.

Граждане могут отказаться от статуса ВПЛ. И такие случаи есть, когда человек проживает за границей и пишет соответствующее заявление, подать которое можно в электронном виде.

Пока идет война, государство не будет ограничивать срок действия статуса ВПЛ.

Напомним, в ЕС хотят, чтобы украинцы возвращались домой – как меняется отношение к ним.

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