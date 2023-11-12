Стало відомо, скільки в Україні переселенців

В Україні нараховується 4,9 млн внутрішньо переміщених осіб, 3,6 млн з них стали переселенцями після 24 лютого 2022 року.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявила віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, - пише Укрінформ.

"У нас 4,9 млн внутрішньо переміщених осіб у цілому, з них 2,6 млн щомісячно отримують виплати. 3,6 млн осіб - це ті, хто стали ВПО після 24 лютого", - розповіла вона.

Майже половина ВПО не отримують передбачених державою виплат через те, що не зверталися по них.

158 тис. осіб втратили право на виплати від держави. "Левова частка цих людей, це ті громадяни України, які виїхали за кордон, живуть там постійно й отримують виплати від держав, де вони проживають", - пояснила посадовець.

"Ми беремо такі кейси до розгляду і допомагаємо людям повернути виплати. Коли ми кажемо про ті виплати, які держава припинила, то КМУ було прийнято консолідоване рішення - якщо люди отримували виплати як ВПО і перебували за кордоном до вступу в дію цієї постанови, вони не будуть повертати виплати. Такі були правила тоді. І навіть якщо вони виїхали за кордон і отримували ці кошти, вони нічого державі не винні. Навіть якщо люди повернулися до своїх домівок і за визначенням не є ВПО, вони теж не повертатимуть кошти", - додала віцепрем’єр.

Наразі немає точних даних, скільки українців повернулися до своїх домівок з закордону чи з інших регіонів України. Зокрема, відомо про 25 тис. осіб на Харківщині, які повернулися, і водночас відомо про десятки тисяч людей, які виїхали звідти, приміром, мешканці Куп'янської, Вовчанської громад, де вже вдруге оголосили евакуацію.

Кількість внутрішньо переміщених осіб значно не збільшується, оскільки попри евакуації люди все ж таки повертаються до домівок. "Ми дивилися серпень, вересень, жовтень, листопад - приріст плюс-мінус 10 тисяч. Це для держави невелика кількість", - зазначила вона.

Громадяни можуть відмовитися від статусу ВПО. І такі випадки є, коли людина проживає за кордоном та пише відповідну заяву, подати яку можна в електронному вигляді.

Поки триває війна, держава не буде обмежувати термін чинності статусу ВПО.

Нагадаємо, у ЄС хочуть, щоб українці поверталися додому – як змінюється ставлення до них.

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