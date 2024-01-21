Чи довіряє Зеленський республіканцям у Конгресі США – президент відповів

Володимир Зеленський розповів про своє ставлення до республіканців у Конгресі США.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що розраховує на республіканців у Конгресі США щодо ухвалення фінансування допомоги для України.

Про це він розповів в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News.

"Я зустрічався з ними за різних обставин. І здебільшого 99,9% з них на моєму боці й сказали так в обличчя", - зазначив він.

На запитання журналіста про те, чи довіряє Зеленський республіканцям, він сказав:

"Я довіряю результатам. До цього ми не могли вижити без допомоги США, підтримки США - це факт. І тому, звичайно, я більше довіряю і розраховую на них сьогодні", - зауважив президент.

Володимир Зеленський також додав, що хотів би, щоб час на роздуми щодо постачання тієї чи іншої зброї Україні був мінімальним.

Нагадаємо, Зеленський чесно відповів, чи є потреба та можливість мобілізувати пів мільйона людей.

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