Зеленський: "Втомленість від війни ми не можемо собі дозволити"

Втомленість від війни ми не можемо собі дозволити. Якщо ми втомимося, ми втратимо те, що маємо.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив британському телеканалу Channel 4 News.

"Коли ми говоримо "втомленість", ми повинні розділяти ось які речі. Втомленість від війни ми не можемо собі дозволити. В іншому випадку вийде так, що хтось захищає державу, а коли я говорю захист - це не тільки фронт, це і люди, які працюють, які мають бізнес, сплачують податки. Можна втомитись під ракетами це робити, але люди продовжують це робити. Це все важливо, тому втомитись від цього ми не маємо права. Якщо ми втомимось, ми втратимо те, що маємо. Але в якому сенсі втомлюються люди? Як кожна людина, яка після робочого дня. Я думаю, ви йдете додому, ввечері ви приходите, особливо перед вихідними, я думаюю ви втомлений, але наступного ранку ви знову.... Тому можна собі дозволити втомитись ввечері. Але зранку доведеться захищати державу", - сказав він.

Нагадаємо, у Financial Times вийшла стаття під назвою "Втома від України" - це проблема самих західних лідерів". У ній іноземний журналіст Мартін Сандбу вважає, що втома від війни "наздогнала" усіх на Заході. Водночас він частково звинувачує партнерів України у невиконанні обіцянок та затягуванні часу.

До слова, раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель запевнив, що з боку країн-членів Євросоюзу не спостерігається жодних ознак втоми від України.

Читайте також: