12 речей, які обожнює ваша кішка

У цьому світі є кілька речей, які коти люблять більше, ніж свіжу їжу.

Ці поради від Jaw-Dropping Facts допоможуть зрозуміти, що ваша кішка любить найбільше. Обов'язково знайдіть час, щоб включити це у своє повсякденне життя. Пухнасті улюбленці подякують вам за це і стануть здоровішими.

Дряпатись

Всі ми бачили, який вигляд мають наші меблі після того, як до них дісталася кішка кігтями. Дряпання — це одна з інстинктивних дій, яку ваша кішка робить для розваги, щоб загострити пазурі і помітити свою територію в будинку. Якщо така поведінка стає проблемою, ми рекомендуємо вам розмістити для них кілька дряпалок для нігтів, особливо поряд з їхніми улюбленими місцями для дряпання. Гра з ними протягом дня, щоб звільнити їхню енергію, також може допомогти зменшити таку поведінку.

Сонячні ванни

Чи є у вашої кішки улюблене місце на підвіконні? Грітися на сонечку протягом дня – улюблене заняття кішок. Це тому, що вони люблять температуру вищу за ідеальну для людини. Вони шукають тепла і, коли знаходять його, люблять подрімати в цьому місці. Це може бути будь-яке джерело тепла, наприклад, портативний обігрівач чи комп'ютер.

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Спостерігати

Кішки можуть проводити незліченні години, дивлячись у вікно і спостерігаючи за тим, що відбувається у світі. Їх захоплюють предмети, які розносить вітер, комахи, люди та птахи. Якщо у вас є домашня кішка, і вона одна, обов'язково відкрийте жалюзі і дайте їй місце на підвіконні, щоб вона могла розважитися.

Високі точки

Кішки люблять спати на високих місцях, оскільки це захищає їх від несподіваної засідки. Вони також люблять дивитися на світ і все, що відбувається навколо них з цих високих точок. Подумайте про купівлю багаторівневого будиночка для котів, щоб вони могли лазити.

Коли чухають їхню спину

Ваша кішка колись підходила до вас, оберталася і підставляла хвіст? У цій зоні на спині просто над хвостом кішка не може почухатися лапами або язиком. Деякі кішки люблять підлазити під руку людини, щоб їх там почухали.

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Спати

Кішки сплять у середньому 15-16 годин на добу! Коли вони сплять, не турбуйте їх, оскільки це гарантує, що ви не викличете у них стрес і не зашкодите їхньому добробуту. Якщо ваша кішка ще кошеня, обов'язково подбайте про те, щоб вона спала спокійно.

Проточна вода

Кішки люблять пити воду із крана. Це тому, що ваша кішка може інстинктивно з підозрою ставитися до застояної води, розуміючи, що вона не завжди безпечна. Проточна вода з-під крана, ймовірно, смачніша, тому що вона прохолодніша і насичена киснем. На щастя, існує безліч питних фонтанчиків, призначених для кішок, які забезпечать вашого вихованця свіжою, прохолодною проточною водою.

Полювання

Ви не знайдете жодної кішки, у якої не було б бажання полювати. Більшість кішок роблять це посеред ночі, і хоча це прикро, не засмучуйтесь. Не кричіть на них і не дивіться з огидою, коли вони приносять вам свій цінний улов, оскільки ця вроджена потреба допомагає їм вижити.

Ласка

Кішки люблять ласку, попри те, що вони є досить незалежними. Зазвичай вони самі просять, щоб їх погладили, тож не змушуйте їх. Кішки можуть бути чутливі до дотиків, тому, якщо вони гарчать, шиплять, б'ють вас або махають хвостом, негайно зупиніться.

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Ігри

Кішки гратимуть з іграшками, з вами чи з предметами, які їх цікавлять, наприклад, із кришками від пляшок, м'ятими пакетами, соломинками чи мотузками. Не покладайтеся тільки на іграшки, щоб забезпечити їм щастя, краще проводити час із ними, якщо можете.

Їжа

Кішки люблять їжу. Вони будуть їсти щойно відкриті свіжі продукти. Якщо ваша кішка не хоче їсти їжу, вона так каже вам, що вона їй не подобається, бо та може бути несвіжою. Щоб зберегти здоров'я вашої кішки, регулярно змінюйте її раціон і час від часу додайте до нього невеликі корисні ласощі. Це гарантує, що вона почуватиметься любою.

Проводити час із сім'єю

Хоча кішки вважаються незалежними та часто залишаються самі, їм подобається проводити час зі своєю родиною. Кішки зустрінуть вас біля дверей, коли ви приїдете, обіймуться перед сном і облизнуть вас, щоб показати свою прихильність.

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