12 вещей, которые обожает ваша кошка

В этом мире есть несколько вещей, которые кошки любят больше, чем свежую еду.

Эти советы от Jaw-Dropping Facts помогут понять, что ваша кошка любит больше всего. Обязательно найдите время, чтобы включить это в свою повседневную жизнь. Пушистые любимцы поблагодарят вас за это и станут здоровее.

Царапатся

Все мы видели, как выглядит наша мебель после того, как к ней добралась кошка когтями. Царапание — это одно из инстинктивных действий, которое ваша кошка совершает ради развлечения, чтобы заточить когти и пометить свою территорию в доме. Если такое поведение становится проблемой, мы рекомендуем вам разместить для них несколько когтеточек, особенно рядом с их любимыми местами для царапин. Игра с ними в течение дня, чтобы высвободить их энергию, также может помочь уменьшить такое поведение.

Солнечные ванны

Есть ли у вашей кошки любимое место на подоконнике? Греться на солнышке в течение дня – любимое занятие котят. Это потому, что кошки любят температуру выше идеальной для человека. Они ищут тепла и, когда находят его, любят вздремнуть в этом месте. Это может быть любой источник тепла, например портативный обогреватель или компьютер.

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Наблюдать

Кошки могут проводить бесчисленные часы, глядя в окно и наблюдая за происходящим в мире. Их восхищают предметы, которые разносит ветер, насекомые, люди и птицы. Если у вас есть домашняя кошка, и она одна, обязательно откройте жалюзи и дайте ей место на подоконнике, чтобы она могла развлечься.

Высокие точки

Кошки любят спать на высоких местах, так как это защищает их от неожиданной засады. Они также любят смотреть на мир и все, что происходит вокруг них, с этих высоких точек. Подумайте о покупке многоуровневого домика для кошек, чтобы они могли лазить.

Когда чешут их спину

Ваша кошка когда-нибудь подходила к вам, оборачивалась и подставляла хвост? В этой области на спине просто над хвостом кошка не может почесаться лапами или языком. Некоторые кошки любят подлазить под руку человека, чтобы их там почесали.

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Спать

Кошки спят в среднем 15-16 часов в сутки! Когда они спят, не беспокойте их, так как это гарантирует, что вы не вызовете у них стресс и не навредите их благополучию. Если ваша кошка еще котенок, обязательно позаботьтесь о том, чтобы она спала спокойно.

Проточная вода

Кошки любят пить воду из крана. Это потому, что ваша кошка может инстинктивно с подозрением относиться к застоявшейся воде, понимая, что стоячая вода не всегда безопасна, поскольку в ней быстро растут бактерии и микробы. Проточная вода из-под крана, вероятно, вкуснее, потому что она прохладнее и насыщена кислородом. К счастью, существует множество питьевых фонтанчиков, предназначенных для кошек, которые обеспечивают вашего питомца свежей, прохладной проточной водой.

Охота

Вы не найдете ни одной кошки, у которой не было бы желания охотиться. Большенство кошек делают это посреди ночи, и хотя это досадно, не расстраивайтесь. Не кричите на них и не смотрите с отвращением, когда они приносят вам свой ценный улов, поскольку эта врожденная потребность помогает им выжить.

Ласка

Кошки любят ласку, несмотря на то, что они довольно независимы. Обычно они сами просят, чтобы их погладили, поэтому не заставляйте их. Кошки могут быть чувствительны к прикосновениям, поэтому, если они рычат, шипят, бьют вас или машут хвостом, немедленно остановитесь.

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Игры

Кошки будут играть с игрушками, с вами или с предметами, которые их интересуют, например, с крышками от бутылок, мятыми пакетами, соломинками или веревками. Не полагайтесь только на игрушки, чтобы обеспечить им счастье, лучше проводить с ними время, если можете.

Еда

Кошки обожают еду. Они будут есть только что открытые свежие продукты. Если ваша кошка не хочет есть еду, она так говорит вам, что она ей не нравится, потому что та может быть несвежей. Чтобы сохранить здоровье вашей кошки, регулярно меняйте ее рацион и время от времени добавляйте в него небольшие полезные лакомства. Это гарантирует, что она будут чувствовать себя любимой.

Проводить время с семьей

Хотя кошки считаются независимыми и часто остаются одни, им нравится проводить время со своей семьей. Кошки встретят вас у двери, когда вы приедете, обнимутся перед сном и облизнут вас, чтобы показать свою привязанность.

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