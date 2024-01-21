Трамп расхвалил Орбана и назвал его "великим лидером в Европе"

Экс-президент США Дональд Трамп назвал премьера Венгрии Виктора Орбана "великим человеком" и "великим лидером в Европе".

Об этом он сказал во время митинга в Манчестере в штате Нью-Гэмпшир.

"Некоторые люди не любят его, потому что он слишком силен. Хорошо иметь сильного человека во главе страны", – сказал Трамп.

Напомним, прокремлевский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался называть полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину "войной". В свою очередь, он в дальнейшем использует терминологию своего друга — российского диктатора Владимира Путина — и называет это "военной операцией".

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