14 самых странных вещей, которые делают кошки

У всех их действий всегда есть причина и иногда тайна кроется в природных инстинктах.

Если иногда вас удивляют некоторые действия ваших пушистых друзей, то Jaw-Dropping Facts объяснили причины их поведения.

Почему кошка выпрашивает еду, но не ест ее

Ваша кошка может попросить еды, понюхать ее и уйти. Это может указывать на стремление вашей кошки к вниманию и любви. Недавние исследования Венского университета показали, что у кошек еда ассоциируется с привязанностью. Для кошек кормить их означает любить их. Поэтому, если вашей кошке нужно внимание или любовь, она просто попросит перекусить.

Почему кошки внезапно прыгают

Ваша кошка внезапно бегает по дому, а затем внезапно останавливается? Такое поведение часто происходит из-за сдерживаемой энергии, которая внезапно выходит наружу. Кошки - естественные хищники, и домашние кошки в определенной степени сохраняют этот инстинкт. Время от времени они будут чувствовать желание охотиться и практиковать свои естественные инстинкты.

Почему кошки вас лижут

Кошки могут лизать вас, потому что хотят показать вам привязанность и любовь. Возможно, они даже захотят ухаживать за вами. Но когда кошка чрезмерно облизывает вас или себя, это часто является признаком стресса или беспокойства. У кошек облизывание также является способом метки территории. Ваша кошка хочет, чтобы другие кошки или животные знали, что это ее территория.

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Почему кошки закапывают свои какашки

Вы можете связать поведение кошки, закапывающей фекалии, с чистотой, но причины более сложны. В дикой природе кошки прикрывают свои фекалии, чтобы устранить запахи и не привлекать внимание хищников. Точно так же, как прикрывая свои фекалии, кошки могут закапывать несъеденную еду, чтобы скрыть свой след и не привлекать внимание хищников или потенциальных жертв.

Почему кошки переворачиваются, когда видят вас

Если ваша кошка лежит на спине и обнажает живот, это ее способ поздороваться с вами. Живот кошки - очень чувствительная часть тела, поскольку эта область защищает наиболее жизненно важные органы. Поэтому, если ваша кошка лежит рядом с вами на спине с обнаженным животом, это признак того, что онв доверяет вам и чувствует себя в безопасности.

Почему кошки царапаются

Кошки царапаются, чтобы удалить отмерший внешний слой когтей, сжечь немного энергии или растянуть тело. Они также царапаются, чтобы отметить свою территорию, оставляя как визуальный, так и запаховый след.

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Почему кошки вас игнорируют

Кошки – очень независимые существа. Они не любят, когда их душит привязанность, и время от времени им нужно личное пространство или тишина.

Почему кошка выгинает спину

Хотя некоторые люди думают, что выгнутая спина указывает на агрессию, это не так. Кошка, которая демонстрирует эту позу, обычно напугана или находится под угрозой. Выгибая спину и надуваясь, ваша кошка пытается показаться противнику крупнее и опаснее.

Почему кошки кусают вас

Кошки могут кусать, чтобы остановить нежелательные действия или поведение. Кошки также кусают, чтобы показать свою привязанность, но в таком случае делают это более нежно и контролируемо. Конечно, укус кошки также может указывать на агрессию, но будьте уверены: вы будете знать, когда ваша кошка кусает вас из агрессии, а когда с любовью.

Укус кошки также является формой общения с просьбой о чем-то. Если кошка укусила вас, а затем попыталась увлечь за какое-то занятие, возможно, причина в этом.

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Почему ваша кошка спит на вас сверху

Кошки любят температуру, которая выше идеальной для человека. Поэтому, когда температура окружающей среды ниже тепла их тела, ваша кошка будет искать хорошее теплое место, чтобы поддерживать свою температуру, а ваше тело является хорошим источником тепла. Сон на человеке, которому он доверяет, дает кошке чувство безопасности, а также позволяет спокойно спать. Кошки тоже спят на вас, чтобы показать вам привязанность и любовь!

Почему у кошек расширяются зрачки

Расширяя зрачки, кошки пропускают даже небольшое количество света в глаза, чтобы лучше видеть в темноте. В течение дня у кошек сужаются зрачки. Кошки также используют глаза как часть сложного языка тела, чтобы сообщить о своем настроении и здоровье. Если у вашей кошки расширены зрачки, возможно, она находится в состоянии стресса, беспокойства, волнения или страха.

Почему кошки смотрят на нас

Если ваша кошка мяукает, глядя вам в глаза, возможно, она просто дает вам понять, что голодна. Кошки также смотрят, чтобы выразить свою привязанность, особенно, когда они смотрят на вас полузакрытыми веками и медленно моргает. Если они чувствуют страх, стресс, тревогу, холод, депрессию или боль, могут пристально смотреть на вас, ища вашей поддержки.

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Почему у кошек рвота

У кошек рвота может быть по разным причинам. Основные причины варьируются от неправильного питания или употребления в пищу чего-то несъедобного (например, веревки) до аллергии, инфекций, заболеваний мочевыводящих путей, диабета или даже внезапного изменения рациона кошки. Еще одна причина рвоты у кошки - комок шерсти.

Чтобы избежать образования комков шерсти, вы можете расчесывать кошку один раз в день и добавлять в ее рацион больше клетчатки. Некоторые люди думают, что кошку рвет раз в неделю - это нормально, но это не так.

Почему некоторые кошки ненавидят чухание живота

Некоторым кошкам не нравится чухание живота, потому что область живота, как уже упоминалось выше, - самая чувствительная часть их тела. Их мягкое подбрюшье защищает самые жизненно важные органы.

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