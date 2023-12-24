14 найдивніших речей, які роблять кішки

Якщо іноді вас дивують деякі дії ваших пухнастих друзів, то Jaw-Dropping Facts пояснили причини їхньої поведінки.

Чому кішка випрошує їжу, але не їсть її

Ваша кішка може попросити їжі, понюхати її та піти. Це може вказувати на прагнення вашої кішки до уваги та любові. Недавні дослідження Віденського університету показали, що у кішок їжа асоціюється з прихильністю. Для котів годувати їх означає любити їх. Тому, якщо вашій кішці потрібна увага чи любов, вона просто попросить перекусити.

Чому кішки раптово стрибають

Ваша кішка раптово бігає вдома, а потім раптово зупиняється? Така поведінка часто відбувається через стримувану енергію, яка раптово виходить назовні. Кішки – природні хижаки, і домашні кішки певною мірою зберігають цей інстинкт. Іноді вони відчуватимуть бажання полювати і практикувати свої природні інстинкти.

Чому кішки вас лижуть

Кішки можуть лизати вас, тому що хочуть показати вам прихильність та любов. Можливо, вони навіть захочуть піклуватися про вас. Але коли кішка надмірно облизує вас чи себе, це часто є ознакою стресу чи занепокоєння. У кішок облизування також є способом мітки території. Ваша кішка хоче, щоб інші кішки чи тварини знали, що це її територія.

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Чому кішки закопують свої фекалії

Ви можете пов'язати поведінку кішки, яка закопує фекалії, з чистотою, але причини складніші. У дикій природі кішки ховають свої фекалії, щоб усунути запахи та не привертати увагу хижаків. Так само, як ховаючи свої фекалії, кішки можуть закопувати їжу, щоб приховати свій слід і не привертати увагу хижаків або потенційних жертв.

Чому кішки перевертаються, коли бачать вас

Якщо ваша кішка лежить на спині та оголює живіт, це її спосіб привітатись з вами. Живіт кішки – дуже чутлива частина тіла, оскільки ця зона захищає найбільш життєво важливі органи. Тому, якщо ваша кішка лежить поряд з вами на спині з оголеним животом, це ознака того, що вона довіряє вам і почувається в безпеці.

Чому кішки дряпаються

Кішки дряпаються, щоб видалити відмерлий зовнішній шар пазурів, спалити трохи енергії або розтягнути тіло. Вони також дряпаються, щоб відзначити свою територію, залишаючи як візуальний, так і запаховий слід.

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Чому кішки вас ігнорують

Кішки – дуже незалежні істоти. Вони не люблять, коли їх душить прихильність, і іноді їм потрібний особистий простір чи тиша.

Чому кішка вигинає спину

Хоча деякі люди гадають, що вигнута спина вказує на агресію, це не так. Кішка, яка демонструє цю позу, зазвичай налякана чи перебуває під загрозою. Вигинаючи спину і надуваючись, ваша кішка намагається здатися противнику більшою і небезпечнішою.

Чому кішки кусають вас

Кішки можуть кусати, щоб зупинити небажані дії чи поведінку. Кішки також кусають, щоб показати свою прихильність, але в такому разі роблять це більш ніжно та контрольовано. Звичайно, укус кішки також може вказувати на агресію, але будьте впевнені: ви знатимете, коли ваша кішка кусає вас з агресії, а коли з любові.

Укус кішки також є формою спілкування з проханням про щось. Якщо кішка вкусила вас, а потім спробувала захопити якимсь заняттям, можливо, причина в цьому.

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Чому ваша кішка спить на вас зверху

Кішки люблять температуру, яка вища за ідеальну для людини. Тому, коли температура навколишнього середовища нижче тепла їхнього тіла, ваша кішка шукатиме гарне тепле місце, щоб підтримувати свою температуру, а ваше тіло є добрим джерелом тепла. Сон на людині, якій вона довіряє, дає кішці почуття безпеки, а також дозволяє спокійно спати. Кішки теж сплять на вас, щоб показати вам прихильність та любов!

Чому у кішок розширюються зіниці

Розширюючи зіниці, кішки пропускають навіть невелику кількість світла в очі, щоб краще бачити у темряві. Протягом дня у кішок звужуються зіниці. Кішки також використовують очі як частину складної мови тіла, щоб повідомити про свій настрій та здоров'я. Якщо у вашої кішки розширені зіниці, можливо, вона перебуває у стані стресу, занепокоєння, хвилювання чи страху.

Чому кішки дивляться на нас

Якщо ваша кішка нявкає, дивлячись вам у вічі, можливо, вона просто дає вам зрозуміти, що голодна. Кішки також дивляться, щоб висловити свою прихильність, особливо, коли вони дивляться на вас напівзакритими віками і повільно кліпає. Якщо вони відчувають страх, стрес, тривогу, холод, депресію чи біль, можуть уважно дивитися на вас, шукаючи підтримки.

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Чому кішки блюють

У кішок блювання може бути з різних причин. Основні причини варіюються від неправильного харчування або споживання чогось неїстівного (наприклад, мотузки) до алергії, інфекцій, захворювань сечовивідних шляхів, діабету або навіть раптової зміни раціону. Ще одна причина блювання у кішки — грудка шерсті.

Щоб уникнути утворення грудок шерсті, ви можете розчісувати кішку один раз на день і додавати до її раціону більше клітковини. Деякі люди думають, що як кішка блює раз на тиждень – це нормально, але це не так.

Чому деякі кішки ненавидять почухання живота

Деяким кішкам не подобається чування живота, тому що ця зона, як уже згадувалося вище, — найчутливіша частина їхнього тіла. Їхній м'який живіт захищає найважливіші органи.

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